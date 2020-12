Fonseca: “Pellegrini e Veretout giocano, Smalling deve ancora migliorare” – LIVE

La Roma si prepara in vista del match contro il Bologna. Dopo la sconfitta indolore per la classifica in casa del CSKA Sofia, la squadra di Fonseca torna a concentrarsi sul campionato, dove domani alle 15 affronterà gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Tante le incognite di formazione per l’allenatore portoghese, alle prese con le condizioni non perfette di Mirante, Pellegrini e Veretout. Il tecnico giallorosso prende la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia a Trigoria.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Oggi è una giornata triste per i funerali di Paolo Rossi, qual è il suo ricordo?

Mi dispiace tanto per la morte di Paolo Rossi, un giocatore che ho ammirato tanto quando ero ragazzino. Mi ricordo dei tanti gol al Mondiale in Spagna, mi piaceva tanto vederlo. È un momento triste per il calcio italiano, una parola di conforto per la famiglia.

Si è parlato tanto del recupero di Veretout e Pellegrini, sono pronti per giocare dal 1’?

Sì, Lorenzo e Jordan hanno recuperato, si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Si sono allenati bene, giocheranno.

Le condizioni di Smalling? È tornato al livello ottimale?

Si è fermato tanto tempo, deve recuperar la miglior condizione. È stato importante giocare 45’ a Sofia per recuperare fiducia. Deve ancora migliorare per ritornare a fare 90’.

Tra demeriti vostri e situazioni poco favoriti, nelle ultime partite un punto senza segnare. La partita di domani è importante per non perdere terreno?

Tutte le partite sono importanti, vogliamo sempre giocare per vincere. Non è perché abbiamo pareggiato col Sassuolo che vogliamo vincere domani. Sarà difficile, contro una squadra forte, ma l’obiettivo è sempre lo stesso, vincere.

Vista l’assenza di Pedro può esserci l’esordio della coppia Dzeko-Mayoral?

Vediamo domani.

Il CSKA pericoloso solo sulle disattenzioni della Roma. Si è arrabbiato o ha dato attenuanti? Quella superficialità non può essere un segnale pericoloso in vista di Bologna?

No, sono situazioni completamente diverse. A Sofia abbiamo cambiato molto, l’obiettivo era essere primi nel gruppo e lo eravamo prima della partita. Non mi è piaciuto perdere, non sono mai soddisfatto quando non vinco. Ma non avrà influenza per la prossima partita.

CONTINUA