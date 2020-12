Calciomercato Roma, gli intermediari propongono El Shaarawy all’Inter

Non è ormai un segreto che El Shaarawy e la Roma siano stati ad un passo dal riabbracciarsi nella scorsa sessione di mercato. Il giocatore dello Shanghai Shenhua potrebbe far ritorno in Italia già a gennaio, ma sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi. Come riporta FcInterNews.it infatti alcuni intermediari lo avrebbero proposto all’Inter, con la dirigenza nerazzurra che però avrebbe declinato l’offerta, in quanto un esterno offensivo come El Shaarawy non rientra nelle priorità della dirigenza nerazzurra e di Conte. Il classe ’92 resta comunque nel mirino del club di Trigoria, per riprendere quel discorso interrotto bruscamente a settembre. Le intenzioni della Roma, e tantomeno quelle del Faraone, non sembrano essere cambiate nelle ultime settimane.