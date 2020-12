Ora è fatta: Maicon giocherà al Sona in Serie D. Con lui anche il figlio 15enne

Sembrava una notizia di fantamercato e invece è tutto vero. Maicon, il terzino brasiliano che in Italia ha vinto il Triplete con l’Inter e poi ha giocato anche nella Roma, da gennaio si trasferirà al Sona, squadra che gioca nel girone B di Serie D. Quella che in Veneto è già stata definita come “la trattativa del secolo” è stata confermata dal direttore sportivo della società veneta e dell’intermediario Thiago De Sousa a “L’Arena”: “È fatta al cento per cento”.

Il terzino sarebbe dovuto già arrivare a novembre, ma vista la situazione in Italia dovuta al Covid ha dovuto rinviare tutto al mese di gennaio. Il 7 sarà in Italia e con lui arriverà anche il figlio 15enne Felipe, che giocherà nella squadra juniores del Sona. Per lui e la famiglia, che li raggiungerà, pronta già una casa a Peschiera del Garda. In queste ore Maicon si è svincolato dal Villa Nova Atletico Club, la squadra allenata da un altro ex giallorosso, Amantino Mancini.