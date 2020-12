Bologna-Roma, i convocati di Fonseca: tornano Veretout e Pellegrini, c’è anche Mirante

Vigilia di Bologna-Roma, Paulo Fonseca è chiamato alle ultime scelte di formazione, non semplici alle luce delle condizioni non ottimali di acuni titolari. A Sofia hanno riposato tutti i big e c’era attesa per i recuperi soprattutto di Pellegrini e Veretout, oltre a Mirante che ha subito un colpo alla mano. Fanno tutti e tre parte della lista, ma solo i primi due giocheranno. Regolarmente a disposizione Chris Smalling, che è tornato in campo nel secondo tempo in Bulgaria, così come Bruno Peres mentre sono ancora assenti Mancini e Santon oltre ai lungodegenti Zaniolo e Pastore. Torna anche Calafiori, out lo squalificato Pedro. Ecco la lista completa:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Veretout.

Attaccanti: Dzeko, Mkhitaryan, Mayoral, Perez.