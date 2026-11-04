Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

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Roma, -3 al Sassuolo: Koné e Dybala vicini al rientro. Può giocare di nuovo Vasquez

Solamente ieri sera la Roma era in campo a Old Trafford, eppure mancano già solo 3 giorni alla sfida col Sassuolo prima della sosta. Buone notizie arrivano dall'infermeria: Manu Koné viaggia spedito verso il rientro e anche Dybala spera dopo aver ripreso il lavoro sul campo. Entrambi in ogni caso partiranno dalla panchina. Anche in porta resta il rebus dopo il forfait di Gollini: contro il Sassuolo potrebbe scendere in campo di nuovo Devis Vasquez. Per il portiere colombiano sarebbe la seconda partita consecutiva dopo l'esordio (con rigore parato) di ieri. Per Gasperini ora c'è anche da sistemare il problema dei gol concessi dopo un inizio di stagione solidissimo: 14 gol subiti nelle ultime 7 partite, una media di due a gara.

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