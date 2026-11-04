La Roma ha bisogno dei suoi big. In campionato è riuscita a farne a meno, vincendo e convincendo anche senza alcune delle sue gemme più luccicanti. Ma la rimonta subita contro il Manchester United ha fatto emergere un problema: quando la partita si fa dura e nervosa, i giallorossi rischiano di perdere la bussola. Un fattore soprattutto mentale, più che fisico, sul quale Gasperini dovrà lavorare. Intanto, però, una mano potrebbe arrivare dall'infermeria. Come riporta Il Tempo, Koné viaggia spedito verso il rientro per la sfida di sabato contro il Sassuolo. Anche Dybala spera di esserci: l'argentino ha ripreso a lavorare sul campo e punta a tornare a disposizione il prima possibile. Gasp spera di contare sui due. Anche se vederli dall'inizio sembra pura utopia. Ma averli - anche se solo in panchina - fa tutta la differenza del mondo. E Gasp lo sa