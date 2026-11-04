"Non lo so, vediamo". Gasperini è stato sintetico alla domanda sul ritorno di Gollini. Il portiere ha avuto un problema alla schiena. E sulla possibilità di rivederlo in campo sabato contro il Sassuolo, il tecnico ha voluto lasciare un alone di incertezza. Perché l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro lo United potrebbe avere ripercussioni anche nella prossima partita. Ieri al suo posto c’era Vasquez, alla prima in giallorosso. Una prestazione difficile da valutare. Nessun errore grave, con l’unica pecca sul gol del 3-2 di Cunha. Poca roba per un giudizio affrettato. Anzi. Aveva anche messo i guantoni sul rigore di Fernandes. Ma l’arbitro gli ha negato la gioia di entrare nella storia giallorossa. Sabato, quindi, potrebbe toccare ancora a lui. Vasquez è chiamato agli straordinari, in attesa di Gollini e soprattutto di Svilar.