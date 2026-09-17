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Roma, -2 all'Inter: ok Hermoso. Si candida Balerdi. Le mosse di Gasp

Si avvicina il big match di sabato sera tra Roma e Inter. Buone notizie da Trigoria per i giallorossi: non preoccupano le condizioni di Hermoso che sarà a disposizione di Gasperini per fermare l'attacco di Chivu. Accanto allo spagnolo e a Mancini si candida Balerdi: l'ex OM ha convinto nelle prime uscite e si giocherà il posto con Ndicka nelle prossime ore. Gasp intanto pensa alle possibili mosse: chance Lulli per frenare Dimarco, idea Pisilli che potrebbe giocare più avanzato sulla trequarti oltre all'ipotesi Molina a sinistra. Il tecnico giallorosso ha parlato nel corso di una lunga intervista in cui ha toccato anche il tema del sogno scudetto: "Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta. Di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite".

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