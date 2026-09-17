Il tecnico giallorosso ha cambiato look a due giorni di distanza dal big match contro Chivu
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
La buona notizia relativa al recupero di Hermoso e una squadra che va verso l'Inter con l'organico al completo. Gasperini farà le sue scelte nelle prossime ore in vista di un big match che pesa già più di 3 punti e in giornata ha avuto del tempo anche per rifarsi il look: nuovo taglio di capelli per il tecnico giallorosso. Lo scatto, condiviso dal suo barbiere sui social, ha già fatto il giro del web romanista. "Quando passa il Mister, non serve dire molto. Anche i dettagli fanno la differenza. Alla prossima", le parole di Gennaro sotto al post.
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