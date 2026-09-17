Lautaro? No, Thuram. È lui il vero pericolo per la Roma. Lo dicono i numeri, prima ancora delle sensazioni. Marcus, in 4 sfide contro i giallorossi, ha già colpito 5 volte: tre gol, due assist. Una media impressionante. L'anno scorso ha deciso il match dell'andata con un gol dopo pochi minuti. A San Siro, copione identico: un gol e due assist nel 5-2 di Pasquetta. Sempre lui. È la vera spina nel fianco della difesa giallorossa. E allora Gasp ci pensa. Perché il muro costruito dal tecnico è solido, ma contro l’Inter ha già mostrato qualche crepa. Soprattutto quando di fronte c’era Thuram. Il francese attacca la profondità, corre a campo aperto e quando trova spazio diventa difficile da riprendere. Per questo la Roma vuole correre ai ripari. Gasperini non pensa a una rivoluzione, ma a un cambio preciso. Un solo tassello. Mancini ed Hermoso restano, mentre a rischiare è Ndicka. Al suo posto può giocare Balerdi. Non sarebbe una bocciatura, ma una scelta tecnica dettata dalle caratteristiche. L'argentinoha la velocità per stare dietro a Thuram, recupera rapidamente e sembra più adatto a difendere quando la partita si allunga e c’è campo alle spalle. Se sabato dovesse ripresentarsi lo scenario dell'anno scorso, stavolta la Roma vuole trovarsi pronta. E Balerdi, forse, lo sarebbe più di Ndicka.