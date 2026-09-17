Il fiore all'occhiello del mercato estivo giallorosso. Rodrigo Mora è stato il colpo, soprattutto in prospettiva, di D'Amico. Il giovane portoghese ha portato talento e freschezza. Le sue qualità sono evidenti. E col tempo ci sarà modo di farle vedere al mondo intero. Intanto, un gol lo ha già messo a referto. Contro il Lecce. Le sensazioni di quella rete, e il rapporto con Gasp e compagni, sono stati argomento di discussione ai microfoni di Sky Sport. "Penso che la Roma sia un club molto prestigioso e il gioco che propone è un motivo in più per cui ho scelto di venire", ha dichiarato Mora. "Poi avere l'opportunità di giocare la Champions League rappresenta un passo importante per la mia vita. Senza dubbio Gasperini è un allenatore molto esigente nei confronti della squadra e di tutti i giocatori". Sulla rete contro il Lecce: "È stato un momento molto emozionante. Mi piace segnare. E segnare il mio primo gol per la Roma è stato importante. Sinceramente non penso al numero dei gol che potrei fare, ma soprattutto ad aiutare la squadra con gol, assist, qualsiasi cosa serva per aiutare la squadra: questa è la cosa fondamentale".