Hermoso non preoccupa. Questa è la notizia più rassicurante per Gasperini. Che per il super big match contro l'Inter, potrà contare anche sulla leadership e l'esperienza dello spagnolo. Mario, nell'allenamento odierno, si è allenato con il resto del gruppo, come riporta SkySport. L'ex Atletico Madrid ha recuperato dalla piccola contusione alla caviglia e prenota un posto nei tre in difesa per la sfida di sabato. Hermoso è diventato un pilastro di questa squadra: difende bene ed è prezioso anche in fase offensiva. Gasp non ci rinuncia mai. E fa bene.