Lo spagnolo ha smaltito la piccola contusione alla caviglia
Hermoso: "Siamo in crescita, ora vogliamo fare della Champions League una costante"
Hermoso non preoccupa. Questa è la notizia più rassicurante per Gasperini. Che per il super big match contro l'Inter, potrà contare anche sulla leadership e l'esperienza dello spagnolo. Mario, nell'allenamento odierno, si è allenato con il resto del gruppo, come riporta SkySport. L'ex Atletico Madrid ha recuperato dalla piccola contusione alla caviglia e prenota un posto nei tre in difesa per la sfida di sabato. Hermoso è diventato un pilastro di questa squadra: difende bene ed è prezioso anche in fase offensiva. Gasp non ci rinuncia mai. E fa bene.
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