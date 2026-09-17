La Roma sta già lavorando ai kit della stagione del Centenario che si avvicina sempre di più. Come rivelato dal portale specializzato FootyHeadlines, le tre divise della stagione 2027-28 saranno un omaggio alle tre società che, fondendosi nel 1927, diedero origine all'AS Roma: ovvero l'Alba-Audace, la Fortitudo-ProRoma e il Foot Ball Club di Roma (meglio noto come Roman). I tre kit richiameranno colori e design dei tre club che contribuirono all'inizio della storia dei giallorossi. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi rendering e anticipazioni che sveleranno le nuove divise della prossima stagione.

🐺🔴🟡 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: AS Roma 27-28 Kits to Pay Homage to Three Founding Clubs: https://t.co/aZkIlfZDEC — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 17, 2026