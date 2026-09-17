I tre kit richiameranno colori e design delle società che contribuirono all'inizio della storia dei giallorossi
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
La Roma sta già lavorando ai kit della stagione del Centenario che si avvicina sempre di più. Come rivelato dal portale specializzato FootyHeadlines, le tre divise della stagione 2027-28 saranno un omaggio alle tre società che, fondendosi nel 1927, diedero origine all'AS Roma: ovvero l'Alba-Audace, la Fortitudo-ProRoma e il Foot Ball Club di Roma (meglio noto come Roman). I tre kit richiameranno colori e design dei tre club che contribuirono all'inizio della storia dei giallorossi. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi rendering e anticipazioni che sveleranno le nuove divise della prossima stagione.
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