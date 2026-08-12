Rodrigo Mora è sempre più vicino a diventare il quarto colpo della sessione estiva di calciomercato della Roma. Il club giallorosso è al lavoro in queste ore per sistemare gli ultimi dettagli con il Porto. Il giovane talento lusitano si trasferirà nella Capitale in prestito oneroso (7-8 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 42-43) che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni personali (presenze del classe 2007) e di squadra (qualificazione della Roma alla prossima Champions League). Il presidente Villas-Boas, però, ha chiesto delle migliori condizioni in merito all'obbligo di riscatto. Questione di tempo, dunque, prima che Gasperini possa accogliere il famoso esterno sinistro che attende da un anno. E intanto il tecnico di Grugliasco studia come inserirlo nel contesto tattico giallorosso.

Rodrigo Mora, il trequartista puro che può diventare il nuovo Dybala

Gian Piero Gasperini si prepara ad accogliere Rodrigo Mora. E. Trequartista puro, il classe 2007 è reduce da una stagione altalenante al Porto. Trae uno stile di gioco, quello di, che non ne esaltava le qualità. Mora infatti, con il tecnico italiano, è stato chiamato spesso aper far partire l'azione,. Fattore che ne sottolinea comunque la, una virtù per chi gioca alla corte di Gasp. Al primo anno tra i 'grandi', due stagioni fa, si è però esaltato con, giocando dadel tecnico argentino nella seconda parte di annata. Lo stesso modulo e lo stesso ruolo che Gasp ha intenzione di cucire addosso al 2007 nella Capitale. Il tecnico giallorosso già prepara un. Una replica, con i dovuti paragoni, di quanto visto all'Atalanta con. Un terzetto offensivo, quello bergamasco,in quel periodo non solo per numero di gol (46 nella stagione 2019-20) ma anche per qualità. E che consentiva ai laterali di distendersi su tutta la fascia, fornendo assist e reti (memorabili i gol 'da quarto a quarto'). Ma non solo. Perché, con Mora a quel puntoche si allarga a sinistra e il tandem offensivo composto da Malen e Dybala (con la Joya che si allarga a destra per sfruttare il sinistro). Il portoghese infatti, pur essendo ambidestro, predilige proprio. O, in alternativa,. Soluzione inizialmente scartata ma che lo stesso tecnico giallorossoper una ventina di minuti nell'ultima amichevole

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Dribbling, tiri e gioco tra le linee: ecco perché Mora convince Gasperini

Rodrigo Mora sembra essere proprio un. Giovane, di baricentro basso,. Il classe 2007 è in grado di creare superiorità numerica e aprire corridoi pericolosi anche nell'ultimo terzo di campo. Nonostante, come già ricordato,, il 19enne portoghese ha comunque fatto registrare. Secondo WhoScored, infatti, Mora tra i giocatori con più di 1000 minuti è stato quello con(1.7, come il compagno William Gomes),(2.7 per 90') e quarto per tiri tentati (2.8 a partita). Numeri ottimi, considerando la posizione non ideale in cui è stato schierato da Farioli. Tra le caratteristiche principali del classe 2007, poi, c'è anchenei suoi giocatori. Ovviamente però, visto che quella nella Capitale sarà la prima esperienza all'estero per il 19enne, è lecito. Aspettarsi un impatto immediato per uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, alla prima avventura lontano da casa e alla corte di uno dei tecnici più esigenti sotto il profilo tattico e atletico,