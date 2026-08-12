Con l'operazione Rodrigo Mora sempre più vicina alla conclusione, il calciomercato della Roma ora si sposta sulle corsie laterali. I nomi più caldi per le fasce sono quelli di Udogie del Tottenham, Cacciamani del Torino e Luis Henrique dell'Inter. In particolare, per Sky Sport, la Roma avrebbe trovato l'accordo con il club neroazzurro per il trasferimento del brasiliano nella Capitale e attende l'ok del calciatore. L'offerta della società giallorossa, secondo La Gazzetta dello Sport, è di 28 milioni più bonus e le parti avrebbero intenzione di chiudere l'affare. Gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto nella notte, sia in un video pubblicato sul canale YouTube sia in risposta a un utente su X, hanno affermato come ad oggi ci sarebbe però grande distanza economica tra Luis Henrique, gli agenti e la Roma. I due club sarebbero in contatto da giorni e hanno trovato l'accordo, ma la conclusione dell'operazione non sarebbe così vicina.