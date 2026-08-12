Il laterale sinistro del Torino, classe 2007, a inizio carriera ha giocato anche in posizione più avanzata e per questo può rappresentare un jolly
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Non solo Luis Henrique. Il calciomercato della Roma, con l'affare Rodrigo Mora vicino alla definizione, si sposta sulle corsie laterali. Resta vivo l'interesse per Alessio Cacciamani del Torino. A breve, come raccontato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto nella notte, è previsto un rilancio del club giallorosso per l'esterno classe 2007. Il presidente Cairo, di fronte a un'offerta più alta (ma non i 20 milioni richiesti dai granata), potrebbe vacillare e cedere il pupillo di Abate. Cacciamani convincerebbe Gasperini anche per una ragione tattica: il 19enne di Jesi, infatti, nelle giovanili ha giocato anche in posizione più avanzata, da ala sinistra. E se la Roma dovesse chiudere per un altro esterno sulla corsia mancina, il laterale del Toro potrebbe rappresentare un jolly anche in avanti.
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