Rodrigo Mora è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. L'affare con il Porto, come riportato da Fabrizio Romano nella notte, è ormai alle fase finali. Il club lusitano, però, chiederebbe condizioni migliori sull'obbligo di acquisto per dare il via libera definitivo al trasferimento del classe 2007 in Italia. Il presidente Villas-Boas insiste su questo punto prima di approvare l'operazione, l'unico dettaglio che manca alla chiusura dell'accordo. L'operazione, al momento, dovrebbe chiudersi in prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (obiettivi del giocatore e della Roma) a 43 milioni.