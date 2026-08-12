Nahuel Molina è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'arrivo a Ciampino l'altro ieri e il saluto social all'Atletico Madrid della tarda mattinata, il laterale argentino è stato protagonista degli ultimi post social del club giallorosso. "Scolpito e pronto per essere svelato", si legge nella didascalia della foto che mostra una figura coperta da un velo giallorosso e il numero 20 in caratteri romani. Poi l'annuncio e il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste". Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Nahuel!".

Il comunicato e il messaggio dell'Atletico Madrid

Atletico Madrid e Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nahuel Molina al club italiano.

Il calciatore argentino conclude così la sua esperienza nel nostro club, al quale si era unito nell'estate del 2022 proveniente dall'Udinese. Nelle sue quattro stagioni con i Rojiblancos, Molina ha disputato 181 partite, segnando nove gol e fornendo diciassette assist. Inoltre, come rappresentante della nostra squadra nella nazionale argentina, ha vinto il Mondiale 2022, la Finalissima 2022 e la Copa América 2024.

Da parte dell'Atlético de Madrid vi auguriamo buona fortuna per i vostri futuri progetti professionali e personali

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Anche l'Atletico Madrid ha ufficializzato il trasferimento di Molina alla Roma: "". ". Buona fortuna per questa nuova avventura", hanno scritto i Colchoneros sui propri profili social condividendo un video delle migliori giocate del laterale argentino in Spagna.