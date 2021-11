Ricomincia il lavoro a Trigoria, Mourinho: “Costruiamo un futuro alla Roma”

La Roma torna al lavoro. Parzialmente in gruppo Zaniolo, mentre hanno lavorato a parte Pellegrini, Vina, Calafiori e Kumbulla. Lo Special One testimonia su Instagram il ritorno alla base. Sul mercato si allontana Zakaria, Grillitsch in pole

Redazione

Terminati i tre giorni di riposo, la Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per ricominciare a lavorare in vista del Genoa. Zaniolo è tornato parzialmente in gruppo, mentre hanno lavorato ancora a parte Pellegrini, Kumbulla, Vina, Calafiori e Smalling. Continua la riabilitazione Spinazzola. Mourinho, dovrà fare ancora a meno dei giocatori impegnati con le loro nazionali. Oggi Shomurodovha giocato 70’ nell’amichevole contro la Georgia. Boveinvece ha contribuito con una doppietta alla vittoria dell’Italia U 20 esprimendo sui social tutta la sua felicità. Ancora in nazionale anche Veretoutche in un’intervista ha fatto un bilancio della sua esperienza in Italia.

Mercato, si allontana Zakaria. In pole Grillitsch per il centrocampo

Pinto continua a lavorare per l’imminente sessione di mercato. Dato che l’affare Zakaria sembra essersi complicato, il gm ha individuato in Grillitsch il sostituto ideale. Anche se Vecino, in uscita dall’Inter, potrebbe rappresentare una buona occasione per la Roma. Intanto, non sta vivendo un periodo facile Justin Kluivert, attualmente al Nizza ma ancora di proprietà della società giallorossa. Il ds dei francesi ha rivelato che si aspetta di più dall'olandese.

Simone Candela