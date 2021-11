Roma, vacanza finita: oggi pomeriggio in campo. Zaniolo ha recuperato

I giallorossi si ritroveranno oggi a Trigoria dopo i tre giorni concessi da Mourinho. Da verificare le condizioni di Pellegrini, Smalling e Vina

Finiti i tre giorni di vacanza concessi da Mourinho alla Roma. Questa mattina, chi non è impegnato in nazionale, farà ritorno nella capitale (compreso lo Special One che è tornato a Londra) e nel pomeriggio scenderà in campo per il primo allenamento in vista del Genoa. Le condizioni di Zaniolo sono in netto miglioramento: il numero 22, che venerdì aveva lavorato con gli infortunati, dovrebbe tornare in gruppo già da oggi, fa sapere Il Tempo. Da verificare invece Pellegrini, che deve smaltire l'infiammazione al ginocchio, Vina e Smalling che spera di esserci a Marassi con il Genoa. Sarà a Trigoria anche Kumbulla, rientrato dall'Albania dopo il problema al flessore.