Nazionale, Shomurodov in campo 79 minuti nell’amichevole contro la Georgia

L'Uzbekistan non è riuscita vincere la partita amichevole. Il 14 giallorosso è stato tolto a 11 minuti dal triplice fischio

Eldor Shomurodov e il suo Uzbekistan hanno perso 1-0 contro la Georgia. La partita non era rilevante in quanto amichevole. La nazionale del centravanti giallorosso infatti è ormai fuori dal Mondiale in Qatar. Shomurodov è partito dal 1' minuto di gioco ed è uscito al 79'. La rete della Georgia è stata siglata da Volkov al 41'. Il 14 giallorosso potrebbe far parte degli undici iniziali contro il Genoa domenica, qualora Mourinho decidesse di riproporre lo stesso modulo visto al Penzo di Venezia.