Mourinho: “Costruiamo un futuro alla Roma”. Poi il saluto a Valentino Rossi

Il tecnico portoghese è ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram

"Tornato al lavoro, tornato in ufficio e tornato per le nostre promesse. Lavorando duro per costruire il futuro dell'As Roma. A proposito, grazie molte a Valentino Rossi per la leggendaria carriera". Così José Mourinho ha postato sul suo profilo Instagram. Il tecnico, sembra essere rientrato carico da Londra per preparare la sfida contro il Genoa domenica 21 novembre.