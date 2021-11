Kluivert non decolla neppure al Nizza. Il ds: “Deve dare di più al club”

Le parole del direttore sportivo: "Gli infortuni fanno parte della vita di un atleta, ma mi aspetto di più"

La stagione di Justin Kluivert al Nizza non sta andando secondo programma. L'olandese, ancora di proprietà dalla Roma, potrebbe ritrovarsi di nuovo nella capitale a fine stagione se non riuscirà a cambiare marcia. A frenarlo sono stati soprattutto gli infortuni, ma il ds Julien Fournier sembra quasi aver perso la pazienza: "Kluivert e Stengs? Mi aspetto di più da loro. Anche se gli infortuni fanno parte della vita di un grande atleta, è ovvio che mi aspetto di più da Justin, che mi aspetto di più da Calvin, che mi aspetto di più da Kasper (Dolberg), che mi aspetto di più da Alexis (Claude- Maurizio). Devono dare di più al club - ha detto il ds del Nizza a L'Equipe -. Loro lo sanno. Abbiamo giocato quasi tredici partite senza di loro. Ad un certo punto, devono unirsi a noi. La squadra corre, c'è un buon allenatore, un modello di gioco, sono stati scelti, abbiamo scommesso su di loro, li abbiamo messi a proprio agio, ora devono fare la loro parte. Abbiamo bisogno di loro. Non sono giocatori banali".