Calciomercato Roma, anche Vecino in lizza per gennaio

L'uruguaiano ha chiesto la cessione all'Inter, i giallorossi potrebbero dargli più spazio

Dal ritiro della nazionale uruguaiana Matias Vecino ha fatto sapere che a gennaio potrebbe lasciare l'Inter: "Sto vivendo una situazione che non era quella che pensavo, in base a quello di cui avevo discusso con tecnico e club. Rispetto le decisioni, ma se questi momenti si allargassero, dovremo parlare per trovare una soluzione". Secondo quanto riporta Il Tempo, l'ex Fiorentina potrebbe diventare un obiettivo della Roma, che sta cercando un'occasione sul mercato per rinforzare il centrocampo. I giallorossi gli darebbero spazio e il modo di tornare importante in un club italiano di prima fascia. Il favorito, al momento, sembra però l'austriaco Grillitsch, in uscita dall'Hoffenheim.