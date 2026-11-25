Un'indiscrezione che forse non farà piacere a Manu Koné. Luis Enrique, infatti, avrebbe detto no all'arrivo del centrocampista al PSG, la squadra che il centrocampista francese tifa fin da piccolo. Koné sarebbe stato proposto al club parigino nella primavera del 2024, senza successo. All’epoca giocava ancora nel Borussia Mönchengladbach ed era considerato uno dei centrocampisti emergenti più interessanti del panorama europeo. Campos, responsabile dell’area sportiva del PSG, ne apprezzava particolarmente le caratteristiche e aveva ricevuto indicazioni positive sul suo profilo. Anche all’interno del club c’era chi spingeva per l’acquisto di un centrocampista dinamico, fisicamente potente e capace di accompagnare entrambe le fasi di gioco. Tutti, tranne Luis Enrique.

Secondo la ricostruzione, il tecnico non era convinto della necessità di acquistare Koné e preferiva puntare su altri giocatori per costruire il proprio centrocampo. In particolare, lo spagnolo aveva individuato in Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves gli uomini ideali per sviluppare la propria idea di calcio. Campos, pur apprezzando il francese, non avrebbe quindi insistito per portare a termine l’operazione. A chi gli chiedeva spiegazioni, il dirigente avrebbe risposto: “Non decido da solo”. La mancata apertura del PSG - riporta l'Equipe - finì per favorire indirettamente la Roma, che nell’estate del 2024 riuscì ad assicurarsi il centrocampista. Oggi Koné è uno dei pilastri della Roma di Gasperini e magari stasera avrà voglia di mostrarlo anche al "suo" PSG.