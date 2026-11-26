“La Roma è uno dei migliori club mai affrontati”. A dirlo è Joao Neves, che dopo il 2-2 del Parco dei Principi non ha nascosto la propria ammirazione per la squadra di Gasperini. Il portoghese si aspettava una partita diversa? Di certo, i giallorossi hanno messo in difficoltà il PSG, interrompendo una striscia di 12 gare senza sconfitte. E soprattutto senza pareggi. “Eravamo abituati a vincere sempre”, ha ammesso Neves con un pizzico di rammarico. Poi è arrivata la Roma e il copione è cambiato. Una prestazione di carattere, intensità e qualità, che avrebbe potuto portare anche a un risultato diverso. Lo stesso centrocampista parigino lo ha riconosciuto: “La Roma ha disputato una partita molto, molto buona, positiva. Sono queste le squadre contro cui ci piace giocare e confrontarci. Penso che siano proprio partite così a farci crescere, imparare e acquisire esperienza in questa competizione”. Neves ha poi continuato andando nei particolari del gioco di Gasp: “È una squadra che pressa uomo su uomo. Credo che sia una delle poche volte in cui abbiamo affrontato un avversario con questo tipo di pressione e con tanta qualità”. Il marchio di fabbrica di Gasperini, insomma, non è passato inosservato. Neves, però, ha voluto sottolineare anche la reazione della sua squadra: “Penso che, nonostante tutto, siamo stati superiori a loro. Alla fine, però, quello che conta è mettere il pallone in rete più volte degli avversari, e noi ci siamo riusciti, segnando dei gol”. Il risultato finale è stato un pareggio, ma la sensazione è che la Roma abbia lasciato il segno. E le parole del portoghese ne sono una conferma: “È stata una partita molto bella, combattuta e con ancora margini di miglioramento”.