Il Real Madrid è arrivato a Roma nel tardo pomeriggio, dopo aver svolto l'ultimo allenamento a Valdebebas. I Blancos hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento e i consueti torelli, seguendo lo stesso approccio adottato dalla Roma durante la rifinitura. Successivamente, spazio al lavoro tattico e alle partitelle a campo ridotto. Al termine dell'allenamento, José Mourinho ha diramato la lista dei convocati. Nessuna sorpresa per lo Special One, che dovrà fare a meno soltanto degli indisponibili già annunciati: Militao, Asencio, Mendy e Rodrygo. Nessuna defezione dell'ultimo minuto. La squadra è partita da Madrid intorno alle 15:30, con arrivo nella Capitale previsto per le 17:40 circa. Da lì, il trasferimento allo Stadio Olimpico, dove Mourinho prenderà parte alla conferenza stampa della vigilia.