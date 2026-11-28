Il Milan non molla la presa per Endrick perché ha capito che la trattativa per portarlo, subito o a luglio a Milanello, è possibile. Il nome del brasiliano - che piace parecchio anche alla Roma e ne alimenta i sogni di mercato - resta in cima alla lista degli obiettivi per il reparto avanzato anche se pure ieri Mourinho ha ribadito che non vuole "né acquisti né cessioni a gennaio". Dalla sua parte il Diavolo ha la volontà di Endrick di cambiare aria per giocare di più e questa intenzione gli agenti del calciatore la ribadiranno nell’ormai imminente incontro con Florentino Perez e la dirigenza dei Blancos. Non è detto che basti per ottenere il via libera. Perché a Madrid c’è pure un’altra situazione da monitorare con attenzione: quella legata a Vinicius che è rappresentato come Endrick dall’agenzia americana Roc Nation Sports. I lunghi infortuni che hanno messo ko Kvaratskhelia e Doué stanno portando il Psg di Luis Enrique a valutare anche la soluzione legata al brasiliano per il mercato di gennaio, ma Vini, a dispetto di un rendimento deludente (solo 2 reti), di un Mbappé che gli ha rubato il centro della scena e del pubblico del Bernabeu che non stravede più per lui, non prende in considerazione l’idea di lasciare Madrid.

Con Rodrygo che al massimo a inizio 2027 tornerà dal grave infortunio al ginocchio di inizio marzo, l’affollamento nel reparto offensivo sarà ancora maggiore ed Endrick con il Real finora è stato in campo appena 160 minuti. Il Milan vuole sfruttare l’asse con Roc Nation, il colosso americano con il quale Cardinale e RedBird fanno affari da tempo nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. Il Diavolo - spiega 'La Gazzetta dello Sport' - darebbe a Endrick un ruolo centrale in campo e fuori, in più farebbe un investimento importante (da 60 milioni più bonus) pur di entrare in possesso del suo cartellino. Concederebbe al Real la recompra, in stile Nico Paz-Como, però avrebbe un talento capace di dare la spinta alla squadra e un grande entusiasmo alla piazza. A gennaio oppure la prossima estate. Perché Endrick per Cardinale "è il migliore al mondo nel suo ruolo" e il patron lo vuole.