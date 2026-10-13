Per la Roma è giorno di vigilia. Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, i giallorossi sono scesi in campo intorno alle 15:30 per l'allenamento di rifinitura prima della sfida contro il Real Madrid di José Mourinho. Per Gasperini nessuna novità: gli unici assenti infatti sono gli infortunati Bryan Cristante e Mile Svilar. Il portiere giallorosso resterà ai box per circa un mese e per questo il club ha deciso di toglierlo dalla lista Uefa inserendo al suo posto Devis Vasquez.

15:40 - Finito il riscaldamento è il momento dei torelli

15:31 - La squadra ha iniziato la fase di riscaldamento.

15:30 - A seguire l'allenamento ci sono anche Tony D'Amico e John Galantic

15:30 - La Roma è appena scesa in campo per iniziare l'allenamento.