De Roon: "Siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo pareggiato contro i più forti al mondo"

La Roma cerca due rinforzi a gennaio, entrambi per la fascia mancina, uno che faccia avanti e indietro per la fascia e l'altro (possibilmente di piede destro) che porti ulteriore potenza offensiva. Tra le suggestioni spunta anche Ivan Perisic, a febbraio 38 anni, ma con nessuna intenzione di fermarsi. Il croato, che in Serie A è stato assoluto protagonista con l'Inter, è stato accostato alla Lazio - ma senza conferme particolari -, ma sarebbe da tenere in considerazione anche la pista che porta appunto ai giallorossi. Secondo 'tuttomercatoweb.com', la Roma potrebbe pensare a lui per il mercato invernale, rinforzo low cost in scadenza di contratto a giugno col PSV. L'Inter, invece, non sembra interessata al momento. E lo stesso Perisic intanto è sicuro: "Senza infortuni, voglio giocare un altro paio di anni. Non so se riuscirò a restare sempre sulla fascia destra o sinistra o dovrò cambiare un po' la posizione, accentrandomi. Vediamo, per il momento sto bene sulle fasce".