L'Italia è ripartita di nuovo da Roberto Mancini. E il percorso in Nations League non è stato sicuramente da buttare, al netto del doppio confronto molto negativo col Belgio che ha negato il passaggio del turno. Ma il ct jesino ha rimesso le basi per provare ancora a tornare al Mondiale. L'allenatore della Nazionale ha rilasciato una lunghissima intervista al 'Corriere dello Sport' in cui ha toccato una miriade di argomenti, fino a chiosare sul campionato in corso e sul titolo: "Chi lo vince? Penso la Roma. Credo che l'Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo". Ogni gesto scaramantico è ovviamente lecito da parte dei tifosi giallorossi. Sull'Italia, invece, Mancini non ha paura di scoprirsi: "L'addio nel 2023? Non avevo già firmato con l'Arabia Saudita. Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo da un po’ di mesi delle cose, cioè che lui era probabilmente intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano... Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Ho capito subito di aver preso una scelta sbagliata, ma non potevo più tornare indietro". Poi Ivan Zazzaroni racconta che lo stesso Mancini gli ha confidato a tavola: "Io vinco il Mondiale". E il ct ribadisce: "Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo".