Derby capitolino all’orizzonte per un talento italiano che ha trovato gloria e fortuna all'ombra del Pireo. Lorenzo Pirola brilla nelle fila dell’Olympiacos, ma ha nostalgia dell'Italia. Ecco perché il suo entourage capitanato da Beppe Riso ha messo in stand-by i dialoghi con la società ellenica in merito al possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Priorità, infatti, rivolta alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A. Con tutta probabilità la prossima estate, ma forse già nella finestra di trattative invernali: più di una società ha già iniziato a sondare il terreno. La Roma - scrive Nicolò Schira su 'Tuttosport' - lo segue da tempo e lo tiene monitorato. Pirola, infatti, per caratteristiche sembra perfetto per giostrare nel terzetto difensivo a 5 di Gian Piero Gasperini, nel quale potrebbe ricoprire sia il ruolo di braccetto mancino sia quello di perno centrale. Occhio però anche alla Lazio che negli ultimi giorni ha allacciato i contatti con l'agente Riso per esplorare i contorni del possibile affare e appare molto interessata. Dalle parti di Formello vorrebbero impostare l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli ottimi rapporti tra i dirigenti biancocelesti e l'agenzia GR Sports potrebbero favorire un altro affare dopo quelli relativi a Davide Frattesi e Andrea Pinamonti confezionati in estate. L'Inter non gli ha mai dato una vera chance, Monza e Salernitana sono state le tappe fondamentali tra B e A per la sua crescita. Ora spinge per il rientro in Italia. Nel mirino c'è pure la maglia azzurra.