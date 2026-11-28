Il Monza non è il PSG ma la sfida di domani è uno snodo fondamentale per le ambizioni scudetto. Vietato abbassare la guardia. Gasperini ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Balerdi ha smaltito il problema alla caviglia, Rensch e Pellegrini si rivedranno nel 2027. È pronto qualche cambio rispetto alla partita di mercoledì. Mancini è tra quelli che può riposare e da quel lato scalpita Ghilardi. Balerdi e Hermoso potrebbero completare il pacchetto arretrato e sulla destra si candida Lulli. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante. Davanti Malen guiderà l’attacco insieme a Dybala e uno tra Mora e Soulé. Il ds D'Amico è al lavoro per risolvere i casi di due giocatori in prestito. Il primo è quello di Dovbyk sempre più ai margini al Bologna e alla ricerca di una nuova sistemazione. Il secondo - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - riguarda Robinio Vaz che sta deludendo le aspettative all’Hull City: zero gol e solamente 50 minuti in Premier. Ad aggravare la sua posizione anche problemi giudiziari. Nei giorni scorsi, infatti, è stato interrogato dalla polizia poiché era a bordo di un veicolo segnalato come rubato a causa del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte del titolare. "Un comportamento inaccettabile. Il club ne sta parlando con la Roma", ha rivelato l'allenatore Jakirovic.