Prove di rinnovo tra la Roma e Mourinho. Pellegrini in dubbio per il Betis

Nella sfida di giovedì arbitrerà lo sloveno Jug. Lo Special One studia i cambi di formazione in vista delle prossime sfide in Europa e campionato

Redazione

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la sfida di giovedì contro il Betis. Mourinho però ha dovuto fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, infatti, ha lavorato individualmente ed è in dubbio per la sfida contro il club spagnolo. Lo Special One contro la squadra di Pellegrini è a caccia di uno storico record: ha lo stesso numero di partite vinte di Ferguson in Europa (106) e giovedì può superarlo andando a quota 107. Mourinho che sta studiando i cambi di formazione per far rifiatare alcuni giocatori che sono scesi in campo con l'Inter per inserirne di più freschi (El Shaarawy e Belotti).

Nella giornata di domani Belotti e il tecnico portoghese parleranno alle 14 in conferenza stampa a Trigoria per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. L'arbitro sloveno Matej Jug dirigerà la sfida di Europa League tra Roma e Betis e Pellegrini ha già diramato la sua lista di convocati in cui sono ritornati in lista Sabaly e Fekir. Molte però le assenze: Montoya, Loren Morón, Juanmi, Camarasa e Dani Martín. Martin Montoya, terzino destro del club spagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club al termine dell'ultimo match di campionato perso 1-0 contro il Celta Vigo: "Roma? È una partita per squadre a cui piace giocare. Vincere lì significherebbe un passo importante per la qualificazione".

Roma-Mourinho: prove di rinnovo

La Roma è intenzionata a rinnovare il contratto di José Mourinho. La trattativa è complessa alla luce anche dall'ingaggio del portoghese (8 milioni), ma i primi contatti tra le parti ci sono già stati. La pausa per il Mondiale in Qatar, potrebbe essere il periodo giusto per trovare l'accordo. Anche Nicolò Zaniolo è intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Roma. La scorsa settimana a Milano si sono visti il general manager Tiago Pinto e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli. Totti, il tempo passa ma lui non passa mai: doppietta magica e i cori dei tifosi. Lo storico capitano ha risolto la sfida nella Serie A di Calcio a 8 con due gol e un assist. Ed è apparso in forma smagliante.

Matteo Celletti