Montoya: “Roma squadra forte ma andremo lì per prenderci i tre punti”

Martin Montoya, terzino destro del Real Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club al termine dell'ultimo match di campionato perso 1-0 contro il Celta Vigo. Il laterale ex Barcellona e Inter, ha parlato anche della sfida di giovedì contro la Roma in Europa League: "Abbiamo una squadra per stare in alto, per combattere in ogni partita. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro la Roma. Proveremo a vincere e a qualificarci per la fase successiva. Abbiamo una grande squadra che può vincere ogni partita e personalmente sono molto contento di aver giocato la mia seconda partita". Questo il primo messaggio lanciato da Montoya che poi prosegue parlando dell'importanza del match dell'Olimpico: "Sono pronto ad aiutare la squadra quando ne avrà bisogno. Dobbiamo pensare alla partita di giovedì in Italia. È una partita per squadre a cui piace giocare. Vincere lì significherebbe un passo importante per la qualificazione. Sarà una bella partita, in uno stadio molto bello, contro una squadra che lo scorso anno ha vinto la Conference League. La Roma è molto forte ma noi andremo lì a prende i tre punti".