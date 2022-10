Roma, si lavora al rinnovo di Mourinho fino al 2026: avviati i contatti tra le parti

Lo Special One ha convinto tutti a Trigoria. I Friedkin lo vogliono nella Capitale per altri 4 anni

La Roma è intenzionata a rinnovare il contratto di José Mourinho. Come riportato da La Repubblica, la trattativa è complessa alla luce anche dall'ingaggio del portoghese (8 milioni), ma i primi contatti tra le parti ci sono già stati. Lo Special One, con il successo in Conference League e il buon avvio di campionato, ha convinto i Friedkin a continuare a puntare su di lui. L'idea della Roma è infatti quella di proseguire insieme fino al 2026 (l'attuale contratto scade nel 2024) e la pausa per il Mondiale in Qatar, potrebbe essere il periodo giusto per trovare l'accordo.