Mourinho, turnover Real. Da Dybala a El Shaarawy e Belotti: ora si può

A parte Wijnaldum e Karsdorp ora lo Special One ha tutti a disposizione. Undici partite e lo scoglio Betis per l'Europa: il tecnico studia cambi calibrati in ogni zona del campo

Redazione

Mourinho dopo il successo a San Siro contro l'Inter non vuole fermarsi. E già pensa alla gestione delle forze per i prossimi impegni stagionali. Da oggi al 13 novembre (giorno dell'ultimo match prima del Mondiale in Qatar) ci sono da giocare 11 partite tra campionato e coppa. E a influenzare molto le scelte del tecnico sarà soprattutto il doppio impegno decisivo contro il Real Betis Il primo ostacolo è rappresentato dal confronto dell'Olimpico di giovedì alle 21 in Europa League. Partita decisiva per determinare gli equilibri nel girone C della competizione europea. I giallorossi rincorrono con 3 punti, mentre gli spagnoli sono a quota 6. Poi, domenica alle 20:45, arriverà il Lecce all'Olimpico per la nona giornata di Serie A. La settimana successiva secondo match con il Betis a Siviglia. José deve decidere chi far riposare e il turnover è praticamente obbligato. Poi la trasferta di Genova prima di Napoli, Verona e Lazio.

Torna Abraham, Pellegrini riposa

Per il Betis la formazione dovrebbe essere la stessa che ha vinto 2-1 a Milano. L'unico cambio sarà davanti, con il ritorno dal 1' di Tammy Abraham. Il tecnico portoghese l'ha tenuto fuori contro l'Inter per sorprendere il collega Inzaghi con Dybala falso nove. In Europa League l'inglese si riprenderà il suo posto da centravanti, a caccia del 10° gol europeo con la maglia della Roma. Dentro il numero 9, fuori Lorenzo Pellegrini. Il capitano non ha lesioni muscolari, ma un generico stato di sofferenza al flessore che andrà quotidianamente monitorato. Difficilmente Mourinho lo rischierà con il Betis. Sulla trequarti ci saranno Dybala e Zaniolo con l'argentino che potrebbe poi essere risparmiato dal 1' domenica prossima. Mou chiederà gli straordinari a Matic e Cristante in mezzo al campo per la sfida di giovedì mentre col Lecce uno dei due dovrebbe risposare. In difesa toccherà ancora a Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla fascia destra Celik è una scelta obbligata, vista l'assenza per infortunio di Karsdorp. A sinistra Spinazzola si alternerà con Zalewski.

Il momento delle "riserve"

I recuperi di El Shaarawy e Kumbulla sono fondamentali in questo momento della stagione perchè allungano la rosa a disposizione di Mourinho. Potrebbero giocare entrambi contro il Lecce in campionato, per dare riposo a Dybala e uno tra Smalling e Ibanez. A centrocampo è possibile che uno dei due giganti riposi per dare spazio a Camara. Il guineano è entrato bene negli ultimi minuti di Inter-Roma ed è una buona alternativa per lo Special One in vista dei tanti impegni. Un altro che a Milano è entrato con il piglio giusto è Andrea Belotti. Gli manca la prima gioia in campionato, mentre in Europa League ha già timbrato il cartellino nel 3-0 contro l'Helsinki. Domenica sera contro il Lecce è l'occasione giusta per sbloccarsi in Serie A, magari proprio al fianco dello stesso Abraham.

Riccardo Casoli