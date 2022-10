Mourinho da record: col Betis può diventare l’allenatore più vincente d’Europa

Archiviata la vittoria con l’Inter è già il giorno dell’anti vigilia della sfida col Betis. Mourinho va a caccia di una vittoria fondamentale che gli permetterebbe di entrare, ancor di più, nell’Olimpo dei più grandi della storia. Grazie ai tre punti in casa con l’Helsinki il tecnico ha raggiunto le 106 vittorie europee agganciando Sir Alex Ferguson. Giovedì può superarlo andando a quota 107 diventando così il mister con più successi in campo internazionale. Al terzo posto c’è anche l’intramontabile Carlo Ancelotti (105). Più staccati Guardiola (95) e Emery (84). Lo Special One, come gli squali, sente l’odore del sangue a kilometri di distanza e non vuole lasciarsi sfuggire questo incredibile primato. Il 107 non è un numero casuale nella storia giallorossa, il 19 dicembre 2004 Francesco Totti festeggiò contro il Parma (con maglia celebrativa) la rete del sorpasso a Roberto Pruzzo. Mourinho prepara la freccia per il sorpasso, il portoghese non è ancora sazio di riconoscimenti e vittorie: "La mia voglia di vincere non andrà mai via".