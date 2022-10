Roma, c’è il via libera: Zaniolo fino al 2027 con ingaggio da big

Nicolò Zaniolo, in procinto di legarsi alla Roma fino al 2027, sembra avere un debole per le partite europee, quelle sotto i riflettori, quando la notte incombe e tutto sembra più importante. “Bello di notte“, avrebbe detto l’avvocato Gianni Agnelli a un fuoriclasse del calibro di Zibì Boniek prima che diventasse idolo dei romanisti. D’altronde, sono i numeri che raccontano come l’attaccante di Mourinho sembra trovare più facilmente la porta in Coppa piuttosto che in campionato. Se in Serie A la sua media gol-partita è pari a 0,14, in Europa lievita a 0,37. Giovedì tornano le notti europee e la Roma sfiderà il Betis Siviglia. Inutile dire che per l’attaccante potrebbe essere il momento giusto per anabolizzare il suo feeling con le Coppe. Riporta La Gazzetta dello Sport.