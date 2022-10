Roma, individuale per Pellegrini: in dubbio la sua presenza contro il Betis

Il capitano giallorosso non si è allenato con i compagni di squadra. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma difficilmente Mourinho lo rischierà nella partita di Europa League

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria per preparare al meglio la sfida delicata di giovedì contro il Real Betis. Mourinho però ha dovuto fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha lavorato individualmente, lontano dagli altri compagni di squadra, e le sue condizioni fisiche verranno valutate giorno per giorno. Per lui un problema al flessore della gamba sinistra, lo stesso che lo aveva costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. In dubbio dunque la sua presenza per la sfida contro gli spagnoli, fondamentale per puntare al primo posto nel girone.