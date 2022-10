Pellegrini torna in gruppo, Wijnaldum a Trigoria. Frattesi: “Volevo la Roma”

Il capitano ci sarà contro il Lecce mentre l'olandese è pronto ad iniziare la nuova fase di riabilitazione. Il centrocampista del Sassuolo torna a parlare del suo possibile passaggio in giallorosso in estate

Molte big europee hanno messo gli occhi su Zalewski. In estate ci aveva provato il Tottenham di Conte oltre all'interesse del PSG che fino a questo momento però non è andato oltre ad una richiesta d'informazioni. La Roma dal canto suo sta pensando di blindare il ragazzo di Poli fino al 2027. Zalewski ad oggi è insieme a Spinazzola l'unico calciatore in grado di giocare sulla fascia destra giallorossa visti i lunghi infortuni di Celik e Karsdorp.