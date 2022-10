Lecce, Baroni: “Mourinho vuole vincere anche se gioca a tombola. Roma fortissima”

Le parole del tecnico dei salentini: "Il 40 percento dei gol fatti da loro di testa? Farò delle valutazioni ma non andremo in campo con questo pensiero"

Redazione

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma. Queste le sue parole:

BARONI IN CONFERENZA STAMPA

Ripetere la prestazione contro Inter e Napoli? "Andare a Roma è una partita meravigliosa, bellissima, che tutti vorrebbero giocare in un palcoscenico straordinario. Abbiamo un seguito incredibile dei nostri tifosi, ci sono tutte le motivazioni. C’è grande difficoltà per giocare contro una squadra fortissima, hanno grande qualità e sono feriti dalla sconfitta col Betis. Dobbiamo fare una bella figura assolutamente e mettere in difficoltà loro. Lo possiamo fare con coraggio, attenzione e determinazione senza sbagliare niente con un atteggiamento non rinunciatario ma voglioso”.

Umtiti? "Sta bene, in questo momento ho più titolari, farò delle scelte. Per il tipo di partita e per quello che ha ora Umtiti potrebbe essere l’appuntamento giusto”.

Calendario difficile sulla carta.“Sono queste le partite più belle. Nelle ultime gare ho capito che non ci sono partite più o meno abbordabili, noi dobbiamo affrontare tutti senza timore, con convinzione di quello che siamo e di quello che vogliamo”.

Affronterete una grande squadra come la Roma. “Una squadra solida, ha una fisicità pazzesca, basta vedere le soluzioni da palla inattiva. Sarà un aspetto difficile in più, hanno struttura, centimetri, piede. Non dobbiamo temere questo e con grande umiltà cercheremo di mettere in difficoltà. Devo dire la verità: so che sarà una partita complicata. Loro hanno speso tanto col Betis e hanno il ritorno a Siviglia determinante. Mourinho vuole vincere anche se gioca a tombola, hanno cambi e saranno accesi. Lo dico con rispetto: se guardo loro perdo l’obiettivo della mia squadra. Il 40 percento dei gol fatti da loro di testa? Farò delle valutazioni ma non andremo in campo con questo pensiero. Sappiamo che hanno grandi risorse in questo campionato. Andiamo lì con convinzione e ci sono dei punti in palio e non penseremo quella dopo”.

Sui precedenti. “I pari del Lecce a Roma con gli ex Zeman e Mazzone. Io sono arrivato a Roma l’estate dopo lo scudetto tolto dal Lecce. Fu una partita rocambolesca. Ci teniamo tutti a far una partita importante. Andare rannicchiati e prendere 3-4 gol è facile. Fare una gara concentrata e determinata è da squadra. Faremo questo, essere squadra nelle difficoltà e in queste partite alzeremo l’asticella”.

Lecce, i convocati di Baroni

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone;

Difensori: Baschirotto, Cetin, Dermaku, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti;

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand;

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Persson, Rodriguez, Strefezza.