Tottenham e PSG su Zalewski: la Roma pensa al rinnovo fino al 2027

In molti hanno chiesto informazioni in estate, ma i giallorossi non hanno nessuna intenzione di privarsi del classe 2002

Dopo l'infortunio di Zeki Celik nell'ultimo match contro il Betis, per Nicola Zalewski si sono aperte le porte anche della fascia destra della Roma. Come riportato da Calciomercato.com, molte big europee hanno messo gli occhi sul polacco classe 2002. In estate ci aveva provato il Tottenham di Conte che ha però ricevuto una risposta negativa da Mourinho stesso. Su Zalewski però c'è anche l'interesse del PSG che fino a questo momento non è andato oltre ad una richiesta d'informazioni. La Roma, alla luce di questi corteggiamenti più o meno serrati, sta pensando di blindare il ragazzo di Poli fino al 2027, nonostante quello attuale scada già tra tre anni.