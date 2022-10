Cristante: “Non ho nostalgia del mio vecchio ruolo. Vogliamo tornare in Champions”

Qual è stata la vostra reazione quando avete scoperto che Mourinho sarebbe diventato il vostro allenatore? “Credo fossimo tutti in pullman. Nessuno pensava potesse essere vero, anche perché non era trapelato nulla. Poi siamo stati felici, ovvio”.

Quando lei arrivò alla Roma dall’Atalanta, era il centrocampista più prolifico della Serie A. Rimpiange i tempi in cui giocava più avanzato? “Mi piaceva, ma dipende dalle esigenze. Quando sono arrivato forse era più facile, per una questione di ambientamento, giocare davanti e segnare di più. Se fai gol, va tutto meglio. Ma sto bene anche nel mio ruolo, attuale, non ho nostalgia”.

A Trigoria si dice che lei sia il calciatore più intelligente che ci sia in squadra. Qualche volta può essere un problema? “Non posso dirlo io di essere il più intelligente, ma essere a conoscenza delle cose, sapere come comportarsi e come muoversi in tutte le situazioni sicuramente può essere un aiuto in più”.