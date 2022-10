Roma, Olimpico da record: è l’ottavo stadio al mondo per media spettatori

La passione dei tifosi della Roma non è più una novità e lo stadio Olimpico è sempre pieno (12 sold out consecutivi). Secondo quanto riportato da Transfermakt l'impianto della capitale è ottavo al mondo per media spettatori (61.202). Staccata la Lazio ferma a 39.783 spettatori a partita. Mourinho ha inciso su questo dato, infatto il sito riporta che da quando è arrivato lo Special One la media è aumentata di quasi il 50%. Solo 7 squadre hanno fatto meglio della Roma: Schalke 04, Inter, Milan, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Barcellona. Domani ci sarà la sfida contro il Lecce e l'Olimpico è già sold out.