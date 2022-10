Sassuolo, Frattesi: “Volevo andare alla Roma, ci sono rimasto malissimo”

Il centrocampista spiega la sua delusione per il mancato ritorno in giallorosso

"Se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo? Io cerco di fare il massimo poi queste sono cose di cui parleranno il mio agente e il direttore. - dice Davide Frattesi ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l'Inter - Non dico nulla se no si arrabbiano. Ho iniziato il ritiro malissimo perché volevo tornare a Roma e poi non si è fatto nulla. Ho fatto un ritiro schifoso e mi sono rimboccato le maniche. Per cercare di andare in un top club devo fare bene a Sassuolo. Sono felice e darò tutto fino a quando resterò”