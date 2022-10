Wijnaldum è tornato a Trigoria: inizia la nuova fase di riabilitazione

Gini ha tolto il gesso nelle scorse ore. I tempi di recupero non sono ancora certi, sicuramente non ci sarà per la tourneé in Giappone

Proseguo il recupero di Wijnaldum. Come riportato da Il Tempo l'olandese è tornato a Roma e adesso inizerà la nuova fase di riabilitazione. In questi giorni l'ex PSG ha pubblicato tanti video per informare i tifosi sulle sue condizioni. Gini ha tolto il gesso nelle scorse ore. I tempi di recupero non sono ancora certi, sicuramente non ci sarà per la tourneé in Giappone. Probabilmente tornerà in campo a gennaio o a febbrario. Mourinho non vede l'ora di averlo a disposizione per dare vivacità ad un centrocampo troppo statico.