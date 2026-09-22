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Sosta nazionale, Pellegrini si allena per tornare al 100%. Mercato, idea Bakola

Una pausa nazionali durante la quale la Roma continuerà a lavorare nonostante le assenze. Pellegrini, che contro il Torino è tornato tra i convocati, dovrà sfruttare queste settimane per completare la riatletizzazione e tornare al 100% per Como. Lorenzo può essere il nuovo "acquisto" per il gruppo di Gasp. Intanto, anche per il centrocampo la Roma continua a cercare profili giovani e sta seguendo attentamente Darryl Bakola, francese classe 2007 del Sassuolo. Non sarebbe comunque il sostituto di Manu Koné, che anche contro l'Inter ha dimostrato la sua importanza nello scacchiere di Gasperini: quando non c'è, la Roma si "dimezza".

Pellegrini, il ritorno che vale un acquisto: la sosta come trampolino verso Gasperini

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