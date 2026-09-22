Una partita intensa e divertentissima, come sottolineato anche dall'arbitro Massa. Roma-Inter è stata una sfida al vertice tra le migliori squadre del momento e a fine partita c'è stato tempo anche per qualche risata e siparietto. Come rivelato da DAZN e il nuovo episodio di Bordocam, oltre ai saluti tra i giocatori, Gasperini ha fermato Lautaro per complimentarsi con lui. "Vaff... fai sempre gol!", è il labiale intercettato da DAZN mentre i due si abbracciano e sorridono. Oltre al tecnico giallorosso, anche Malen se l'è presa scherzando con Martinez per quella parata di faccia che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. Dopo i saluti con Akanji (ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund), l'olandese si è rivolto al portiere dell'Inter che a sua volta si è messo a ridere ritornando sull'episodio. Un clima relativamente disteso tra due squadre che, a meno di sorprese, correranno fino alla fine per i primi posti della classifica.