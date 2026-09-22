Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): "Ci sono giocatori che devono recuperare la forma, per esempio Pellegrini, che ancora non è stato utilizzato. Credo che Gasperini abbia pensato questo inizio: partire forte, per poi avere tre settimane in cui mettere le energie necessarie. Quello che mi sembra più in difficoltà a livello fisico è Wesley: ha avuto l’infortunio a pochi giorni dal campionato, non ha avuto modo di iniziare come gli altri. L’ho visto indietro, però penso che gli altri stiano bene e che questa sosta possa aiutarlo. Gasperini poi ha detto che vede Pellegrini a centrocampo, ma non l’ha mai messo. Penso che potrebbe essere una carta da giocare"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è un avversario credibile per l’Inter, anche perché il mercato deve vedersi a gennaio. Però questo è un bel segnale: ora hai anche un Malen dall’inizio e non da metà stagione. Poi Dybala sta facendo bene. Se il resto del mercato darà segnali positivi, allora la Roma crescerà"

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma sta facendo un campionato ottimo, però resto convinto che se Chivu avesse messo prima Bonny avrebbe fatto il 2-3, staremmo parlando di altro. Secondo me la Roma deve rivedere qualcosa nella partita contro l’Inter"